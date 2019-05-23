Обзор Tap Tycoon. Кликай и зарабатывай

2019-05-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - Tap Tycoon; [65]
Довольно часто разработчики мобильных игр делают свои новинки в жанре кликеров, ведь это самый доступный для студии жанр. Вам не нужно думать над сложной механикой, над красивым дизайном уровней, над какими-то сложными элементами геймплея. Просто делаете более-менее понятный интерфейс, добавляете продуманную экономику и можно спокойно привлекать деньги с геймеров, которые хотят развиваться быстрее и эффективнее. Собственно, сегодня мы поговорим о проекте под названием Tap Tycoon, который выглядит крайне привлекательно, но имеет целый ряд своих проблем и особенностей. Мы разберем плюсы и минусы данного решения, чтобы вы понимали, почему игра нам не очень понравилась и почему она не заслуживает всеобщего внимания и попадания в топ. Итак, давайте посмотрим на очередной кликер с безумной экономикой и куцым набором возможностей.

Геймплей

Игровой процесс изначально показался мне интересным, но потом пришло понимание того, что игра очень скучная и однообразная. У вас нет необходимости постигать местные игровые механики, так как у вас просто их нет. Вы можете нажимать на дисплей и получать деньги, плюс можно прокачать своего персонажа и получать больше денег за нажатие по дисплею. Интересно ли это? Мы видели такие механики в сотне других игр и можно смело сказать, что этот проект не увлекает совершенно. Также есть возможность купить бизнес и он будет приносит умеренный доход в режиме пассива, но это тоже скучно и было уже во многих других играх. Вы постигнете все возможности игры буквально за пару минут, после чего начинается банальная гонка за большим количеством денег от нажатий или пассива. К сожалению, ничего нового игра нам не показала — просто стандартный набор механик. Если вам такое нравится, то почему бы и не попробовать.

Донат

Встроенные покупки в данной игре есть и они достаточно сильно меняют ход игры. Работает это по достаточно простой математической формуле — вам за определенную сумму реальных денег предлагают купить процент от той выручки, которую вы сейчас получаете. То есть, можно сейчас взять 1 миллион долларов за реальные деньги, либо через неделю за те же деньги получить 1 миллиард, ведь ваш персонаж уже более прокачанный и получает больше денег от бизнесов. То есть, желания вкладывать деньги в этот проект нет никакого — вы вкладываете деньги, получаете ресурсы, мгновенно тратите их на улучшения и буквально через час уже зарабатываете столько же, сколько получили от доната. Так что тратить деньги на донат я вас не рекомендую, в этой игре он не дает такого преимущества, чтобы даже думать об этом. Благо, играть можно и без вложения реальных денег, достаточно лишь смотреть рекламные ролики.

Итог

Лично у меня игра Tap Tycoon вызвала противоречивую реакцию. С одной стороны, игровые механики сделаны правильно и они приносят вас реальное удовольствие от нажатий по дисплею — вам дают больше денег, вы их тратите на улучшения и получаете еще более личных средств, которые потом можно опять тратить на улучшения. То есть, это замкнутый круг, в котором игрок получает массу положительных эмоций и радости. С другой стороны, абсолютно никаких интересных механик в игре нет и не будет — разработчик придумал максимально простые решения, которые не вызывают увлечения. Вам нужно либо много клацать по дисплею, либо проводить тьму времени за изобретением уникальной методики заработка в пассивном режиме. Далеко не каждому такое нравится, так что назвать проект идеальным я никак не могу. У него слишком много странных элементов, чтобы рекомендовать всем и вся.

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