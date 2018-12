Обзор The Room: Old Sins. Возвращение легенды

Я всегда был большим фанатом франшизы The Room, которая сильно выделялась на фоне остальных проектов. Разработчики делали упор на увлекательные головоломки, которые были построены на совершенно разных механиках. Приходилось постоянно думать, что-то разгадывать, прилагать усилия и логику. Если в других головоломках вы понимали базовые механики и потом легко проходили всю игру, то здесь напряжение не спадало ни на секунду. Так что с релизом The Room: Old Sins я сразу отправился в Google Play и купил новую часть, которая оказалась крайне интересной и увлекательной. Разработчики вновь смогли переплюнуть себя и показать что-то невероятное, от чего невозможно оторваться. Собственно, на прохождение игры у меня ушло около трех часов, с учетом времени на написание заметок, так что игрушка того явно стоит. Теперь давайте посмотрим на то, что же нам предлагают в этой части продукта.

Геймплей

В плане игрового процесса The Room: Old Sins от предшественников отличается крайне слабо. Собственно, в этом нет ничего удивительного, ведь разработчики продолжают улучшать те базовые особенности игры, которые были здесь и раньше. Для приближения к предмету вам нужно два раза тапнуть по дисплею, для отдаления — развести пальцы в стороны. Нужно изучать локацию, смотреть под разными углами на предметы, искать какие-то щели или тайные указатели. Открытие одних дверей позволит пройти дальше, найти нужный предмет и открыть очередную загадку, над которой вновь нужно будет думать. В этом вся суть головоломки и The Room: Old Sins со своей задачей справляется на отлично — играть крайне увлекательно, даже если загадки будут даваться вам с легкостью. Их здесь такое количество, что даже самый опытный игрок пройдет их за приличное количество игровых сессий.

Загадки

Разработчики видимо решили, что у них и так все хорошо, так что кардинально новых загадок я не обнаружил. Да, иногда проскакивают новые идеи — например, нужно было нажать на эмблему в домике и держать палец, пока она не выгорит полностью. Подобных интересностей здесь не так много, но нужно понимать, что в предыдущих частях разработчики набрали такой ассортимент механик, что ничего подобного нет и у кого на рынке. Вам нужно искать скрытые предметы, работать с этими предметами в инвентаре, подбирать шифры, искать скрытые символы. Занятий здесь очень много, только успевай все решать и находить.

Сюжетная линия

Не могу сказать, что предыдущие части как-то сильно выделялись своим сюжетом. Нет, разработчик просто создавал гнетущую атмосферу и подкидывал нам небольшие отрывки из писем, которые наталкивали на развитие сюжета. Здесь все стало более обширно — нам показывают целые тексты и записи из дневников, рассказывают о действующих лицах и так далее. Не могу сказать, что драматургия прямо удивила до глубины души, но играть интересно, постоянно хочется узнать что-то новое, продвинуться дальше. Сюжет в головоломке вообще редкость, а здесь он не только есть, но еще и интересно сделан.

Итог

The Room: Old Sins это та игра, которую фанаты так долго ждали. Она отлично реализована в графическом плане, оптимизирована даже под слабые смартфоны, здесь крайне удобное и понятное управление. Вообще, никаких вопросов к продукту у меня нет, играть интересно и потраченные деньги окупились с лихвой. Помимо этого, можно потом начал игру заново и пройти ее через какое-то время на свежую голову, заново вспоминая то, как решали эту головоломку. Единственная игра за этот год, которую можно порекомендовать к покупке на Android. А там уже сами решайте.