Обзор The Walking Zombie 2. Почти ААА-шутер

2020-01-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - The Walking Zombie 2; [56]
Мы привыкли к тому, что современные мобильные проекты заточены под казуальных геймеров, которые хотят давить шарики на дисплее или бездумно кликать по нему. Однако сегодня мы с вами поговорим о более интересном продукте, который явно стоит потраченного времени и внимания. Игра действительно крутая, она выглядит как ААА-шутер, хотя на самом деле таковой не является.

Управление

У большинства современных мобильных проектов проблема с управлением — сенсорный экран смартфона просто не предназначен для того, чтобы его использовали для шутеров, особенно если стрелять нужно самостоятельно. Разработчики данной игры тоже столкнулись с серьезной проблемой, так как это полноценный шутер, который требует от вас и передвижение персонажем, и прицеливание, и использование различных функций. Хорошо хоть персонаж стреляет автоматически, когда в прицел попадает противник, а то было бы слишком тяжело управляться со смартфоном. Конечно, ничего прорывного разработчик не придумал, потому что это в принципе невозможно сделать — игра сделана в классическом формате. Лично мне играть было комфортно, но я много играл в различные шутеры и привык к такого рода управлению, а вот остальным игрокам может будет тяжело. Но, главное, что играть можно, если потренироваться.

Геймплей

Игровой процесс довольно простой и понятный — для начала нужно пообщаться на базе, получив задание от персонажа, после чего можно отправляться на само задание. Нужно сражаться с зомби, отбиваться от них, таскать предметы или спасать кого-то, что выполнено в довольно интересном формате. Игровой процесс, конечно, больше заточен под шутер, так что стрелять здесь нужно довольно часто, но все же второстепенные активности тоже приносят удовольствие. Например, можно общаться с персонажами, отвечать в диалогах, слушать разговоры персонажей, после чего на поле боя вы не просто стоите на месте и стреляете, но и постоянно двигаетесь с точки на точку. Такого рода геймплей не надоедает, что довольно удивительно, ведь обычно шутеры все же надоедают своим однообразием и постоянными пострелушками. Здесь разработчики приняли хитрое решение, разбавив геймплей.

Особенности

Очень понравилась реализация системы миссий — они имеют логическую систему, которая еще и подкреплена диалогами. Вы перемещаетесь по базе и можете выбирать, с какими персонажами можно общаться. После этого вы общаетесь с персонажем и можете спокойно выбирать те варианты ответов в диалогах, которые вам нравятся больше всего. Это весьма приятный момент, так как обычно даже в крупных релизах на ПК не всегда есть варианты ответов в диалогах, а на мобильных играх тем более. Здесь же и сами диалоги весьма увлекательные и даже порой смешные, да и варианты ответов привносят элемент неожиданности. Кроме того, очень порадовала реализация сюжета — персонажи умеют рассказывать интересные истории, погружая персонажа в уникальность виртуального мира. Это действительно круто и если вы любите читать, то вам игра явно понравится.

Итог

Проект создавали специально для тех, кто хочет получить опыт от серьезного проекта даже не своем смартфоне. Игровой процесс действительно увлекателен и прост в освоении, хотя, конечно, к сенсорному управлению в шутере придется приноровиться. Но оно того стоит, так что вы можете попробовать себя в роли истребителя зомби, который хочет узнать о местном мире больше. Да и графика игры достаточно приятная, чтобы наслаждаться тем, что вы видите на дисплее. Конечно, донат немного портит впечатление, но это не страшно на самом деле.

Комментарии и отзывы The Walking Zombie 2
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