Обзор WGT Gold. Стильный мобильный гольф

Управление

Довольно часто спортивные симуляторы оказываются пустышками — разработчики просто хотят быстро заработать денег и не вкладываются в графику или физику. С игрой WGT Gold все немного иначе, так как разработчики показали довольно высокий уровень качества и в такую игру вполне приятно играть. Вот об этом мы сегодня и поговорим, чтобы вам было понятнее.

Графика

Сначала мне показалось, что управление в игре довольно сложное и неудобное, но вскоре, когда поиграл некоторое время, привык. Суть в том, что разработчики не очень подумали об адаптации игрока к управлению — вы можете пройти тренировку, но все равно в игре будет тяжело сразу все понять и правильно нажать на кнопки. Именно по этой причине в начале вы частенько будете промахиваться и бить не так хорошо и точно, как хотелось бы. Но, это дело практики — просто поиграйте какое-то время, попробуйте разные тактики и постарайтесь не спешить. Если пару раз правильно нажать на удар и вовремя его совершить, то вы сможете без труда попадать в нужные локации и набирать очки. Конечно, на большом экране планшета играть гораздо удобнее и приятнее, так как там полоса удара дольше и вовремя нажать легче, но и на смартфоне можно привыкнуть. Повторюсь — главное тренироваться.

Геймплей

Современные мобильные игры уже давно не выглядят страшно или дешево — разработчики научились рисовать красивую картинку, которая не напрягает ваш смартфон слишком уж сильно. В этой игре тоже все довольно хорошо — трава выглядит более-менее реалистично, мяч ощущается реальным, вода тоже выглядит очень привлекательно. Конечно, анимации тоже проработаны отлично — их здесь не так много и красиво нарисовать парочку ударов разработчикам тоже не составило труда. Качество картинки вполне приличное, графика смотрится достаточно хорошо и если у вас производительный смартфон, то вполне можно заниматься игрой и наслаждаться виртуальными красотами. Благо, здесь довольно много карт для виртуальных баталий и вы сможете без труда получить достаточно ярких впечатлений. На слабых смартфонах картинка тоже выглядит неплохо, но не так красиво, чтобы восхищаться.

Итог

Игровой процесс довольно прост и понятен, как и в любых ситуациях с со спортивными симуляторами. У нас есть противник, который тоже участвует в спортивном состязании и старается добраться до крайней лунки как можно быстрее. Ваша задача заключается в том, чтобы сделать это раньше него и выиграть состязание. Для этого нужно наносить точные удары, после чего загонять мяч в лунку и тем самым зарабатывать виртуальные очки. Конечно, попадать с первого раза вы никогда не будете — это не та игра, где можно с первого удара за 500 метров попасть в маленькую лунку. Но, если нанести удар предельно точно и приблизить мяч к лунке, то потом можно будет подойти и нанести дополнительные удары. Игра на самом деле очень проста в понимании, просто нужно точно битья вовремя нажимать на экран. Если вы научитесь это делать, то никаких проблем не возникнет, а если нет — будете проигрывать.

Не могу сказать, что WGT Gold лучшая игра на рынке и что вы прямо иначе посмотрите на мобильные игры после того, как попробуете нечто подобное. Но, если вы большой фанат именно гольфа и наслаждаетесь спортивными симуляторами, то стоит попробовать — графика достойная, качество картинки отличное, можно буквально за пару часов научиться наносить точные удары и попадать в область, которая близка к лунке. Да и стоит отметить, что конкурентов именно в этом жанре не очень много — разработчики редко выпускают новые игры в этом направлении.