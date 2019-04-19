Обзор Web-Tycoon. Строим виртуальные сайты

Геймплей

Довольно редко на просторах интернета можно найти интересные мобильные игры, которые действительно увлекают. К примеру, сегодня я нашел очень крутой проект, который построен на основе симулятора разработчика сайтов. Очень красиво все реализовано, правильно работают механики, есть огромное сообщество игроков, готовых советовать и помогать. Сегодня я расскажу о ключевых особенностях проекта, чтобы вы понимали, почему Web-Tycoon стоит вашего внимания.

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Игровой процесс максимально похож на то, чем занимаются создатели сайта в реальном мире. В начале вам дают краткий экскурс в основы проекта, после чего дают задание создать свой первый сайт. Вы вводите название, выбираете доменную зону и выбираете тематику, после чего можно начинать заниматься весьма важным процессом — создавать контент и развивать свой сайт. Это достаточно кропотливая задача, так как есть масса тонкостей и все это нужно знать, но сама игра, что вполне логично, никак вас не подталкивает к тому, что именно нужно делать. Так что я решил сделать свой краткий гайд по тому, как нужно действовать. Для начала нужно сформировать команду из дополнительных двух человек — вы будете ставить их на вертску и дизайн сайта, чтобы повышать уровень версии своего проекта. От версии сайта зависит масса параметров и, что самое главное, посещаемость. Так что не забывайте об этом.

Новые проекты

Допустим, вы наняли команду и начали постепенно развивать свой проект, поднимать уровень движка и получать от этого моральное удовлетворение. Однако, вскоре вы поймете, что нужно еще и деньги зарабатывать, а для этого нужна реклама. Здесь и начинается первая проблема — рекламные банные нужно сначала найти на просторах интернета, после чего подобрать более оптимальный вариант. Если у вас тематика про кино, то и рекламное сообщение должно быть про кино. В этом случае будет более высокая конверсия и вы заработаете больше денег. Лучше подбирать постепенно лучшие предложения, после чего один из баннеров с наименьшим заработком убивать и искать на его место более выгодное предложение. Буквально через час активной игры вы уже будете обладать приличным доходом, которого хватит для привлечения новых сотрудников, например. Обязательно ищите выгодные предложения.

Итог

После достижения десятого уровня сайта можно брать и создавать новый проект — вы сможете уделять внимание двум сайтам и получать больше денег с рекламы. Благодаря тому, что вы уже набрались опыта и знаете, как развивать свои проекты, каждый новый сайт будет даваться легче. Кроме того, при наличии трех-четырех успешных проектов можно не переживать о платном домене и прочих приятных мелочах, ведь у вас будет доход и можно будет любой сайт гораздо быстрее выводить в лидеры. Опытные игроки советуют на один уровень вашего аватара держать один сайт. То есть, если вы 4 уровня, то и сайтов должно быть четыре. Правда, в этом проще запутаться, так что нужно будет попрактиковаться.

Мне игра очень понравилась — она очень красиво оформлена, у нее масса увлекательных механик и возможностей, хочется играть еще и еще. В определенный момент понимаешь, что это намного интереснее любых шутеров или гоночек, так как здесь ты действительно узнаешь что-то новое. Кроме того, вы можете играть не только на смартфоне, но и на компьютере. Да и вообще любое устройство подходит — игра работает и в браузере, синхронизируя ваши успехи. Это очень удобно, ведь на большом мониторе играть еще круче, ощущаешь себя каким-то бизнесменом что-ли. Обязательно рекомендую.