Обзор Xilence XP600R7. Бюджетный, но крутой

Вступление

Комплект поставки

Подавляющее число пользователей, собирающих компьютер, считают основными компонентами лишь видеокарту, процессор и материнскую плату. Хотя, про последнюю тоже частенько забывают. Однако, блок питания смело можно считать двигателем вашего компьютера, ведь без хорошего БП вы просто не сможете комфортно играть, работать или фильмы смотреть. Шумные варианты тоже не сильно привлекательны, вы же не хотите ставить громкость колонок на максимум только ради того, чтобы услышать что-то из-за звуков вентилятора?Вот только это не значит, что нужно покупать обязательно типовую модель за 100-200 долларов. Это неплохой вариант для крутого игрового компьютера, но множество пользователей собирают компьютер для более простых задач, либо же не планируют выбивать 100 FPS в 4К разрешении. Для таких товарищей есть шикарный блок питания Xilence XP600R7 - стоит доступных денег, выглядит привлекательно, шумит мало и по показателям полностью меня устраивает. Для игрового компьютера начального уровня - самое оно. Сегодня о данной железке поговорим немного подробнее.Поставляется блок питания в достаточно стандартной коробке коричневого цвета.

На лицевой стороне нарисован сам блок питания, основные его особенности и название.На тыльной стороне указаны характеристики, перечислены кабели. В принципе, ничего особенного, но основная информация есть, ее хватит для того, чтобы ознакомиться с возможностями продукта.

Внешний вид

Внутри железка поставляется в полупрозрачном пакете, там же в небольшом пакетике четыре винта для установки в корпус, плюс кабель питания.Самое странное - описывать дизайн блока питания. Знаете, вот я свой БП (имеется ввиду из своего рабочего компьютера) видел лишь раз, когда устанавливал его в систему. То есть, оценивать устройство по параметрам внешнего вида, когда вы его банально не видите в компьютере, весьма странное занятие.

Однако, продукт выполнен из прочного материала, окрашенного в черный цвет. Это признак высокого уровня продукции, ведь дешевые варианты обычно не красят и выпускают в серебристом цвете.

Отметить стоит штампованные отверстия для вентилятора - это тоже признак высокого качества, у дешевых вариантов эти отверстия вырезаны в металле, здесь технология более продвинутая.

Кабели имеют стандартную длину, в характеристиках я это еще укажу более дотошно, но для сборки компьютера даже с расположением БП в нижней части кабелей хватает. Покупать переходники и удлинители не нужно, большинство корпусов позволят вам красиво проложить кабели сзади материнской платы, чтобы все красиво смотрелось. Единственный минус - кабели «голые», то есть оплетки нет. Хотя, для меня это скорее декоративный недостаток, который тоже совершенно не имеет веса.

Характеристики

Xilence XP600R7 Характеристики Форм-фактор Standard-ATX Версия ATX V12 ATX 12V 2.31 Сертификат 80 PLUS Не указан PFC Активный Мощность 600 Вт Мощность по 12 В 408 Вт Ток по линии +12 В 1 38 А Ток по линии +5 В 24 А Ток по линии +3.3 В 24 А Ток +5 В Standby 2,5 А Ток по линии -12 В 0,5 А Разъемы Основной 20+4 pin Питание CPU 4+4 pin Питание PCI-E 6+2 pin Кол-во SATA 15-pin 6 Кол-во Molex 4-pin 2 Вентилятор 120 мм Наработка на отказ Не указано Размеры 85 x 150 x 140 мм

Тестирования

Тестирование системы проводилось как методом "скрепки", так и при помощи программного обеспечения AIDA64. Характеристики тестового стенда:

Процессор: Intel Core i5 6600K (3,5@4,0 ГГц)

Материнская плата: ASUS Z170-P

Оперативная память: Kingston HyperX Fury (HX424C15FB/8) 8 Гб

Видеокарта: Gigabyte GTX 970 ОС 4 Гб

Тестирование Линия Заявлено Получено Линия +3.3V 3,3 В 3,4 В Линия +5V 5 В 5,18 В Линия +12V CPU 12 В 12,09 В

Отклонение в пределах 5% по линиям считается нормой. Как вы можете видеть из таблицы, данный блок питания оказался даже ближе к заявленным показателям - разница в 1-2%, это идеально. Благодаря стабильным показателям и точности тока по линиям, я могу лишь похвалить инженеров и конструкторов, ведь их «железка» показывает отличные результаты в тестах и под реальной нагрузкой.

Помимо этого, мы протестировали уровень нагрева и шума. В режиме простой БП нагревается до 25 градусов, в режиме повышенной нагрузки пиковая температура составила 48. Эти температуры вполне подходят для активного использования, тем более на 100% загрузить блок будет проблематично и нагреваться до 48 градусов он у вас не будет.

Итог

В простое уровень шума составляет 23 дБ, под нагрузкой - 38 дБ. Не самый тихий вариант, но в своем классе явно уделывает конкурентов. Видимо, фирменный вентилятор в системе охлаждения дает о себе знать.Итог здесь предельно прост - за свои деньги это лучшее решение, что я мог бы вам посоветовать. За 30 долларов, а это примерная стоимость данного блока питания, вы получаете честную мощность, стабильные показатели по линиям, невысокий уровень нагрева и шума. Для сборки игрового компьютера с процессором уровня i3-i5, даже с разгоном, и видеокартой вплоть до GTX 1060 - идеально. В ближайшее время соберем на этом БП бюджетный игровой компьютер и расскажем детальнее, следите за новостями.