Обзор лучших отелей Мурманска: топ-10 вариантов для комфортного отдыха

Мурманск, расположенный за Полярным кругом, привлекает путешественников своей уникальной природой, северным сиянием и богатой историей. Выбор подходящего отеля играет ключевую роль в обеспечении комфортного пребывания в этом суровом, но чарующем крае. В этой статье мы представляем десятку лучших отелей Мурманска, сочетающих высокий уровень сервиса, удобное расположение и положительные отзывы гостей.

AZIMUT Сити Отель Мурманск

AZIMUT Сити Отель Мурманск расположен в центре города на площади Пять Углов по адресу проспект Ленина, 82. Отель занимает верхние этажи многофункционального комплекса «Арктика» — самого высокого здания за Полярным кругом. Гостям предлагаются 186 современных номеров с панорамным видом на город и Кольский залив. В числе удобств: бесплатный Wi-Fi, фитнес-клуб, конференц-залы и рестораны. Постояльцы отмечают удобное расположение отеля и чистоту номеров. Однако некоторые гости указывают на отсутствие халатов в номерах, что не соответствует уровню 4-звездочного отеля.

Конгресс-отель «Меридиан»

​Конгресс-отель «Меридиан» расположен в центре Мурманска, на улице Воровского, 5/23, в шаговой доступности от главных музеев и достопримечательностей города. Отель предлагает 123 номера различных категорий, включая стандартные и улучшенные номера, а также апартаменты. ​

Для деловых мероприятий отель предоставляет пять конференц-залов, вмещающих от 15 до 500 человек, оснащенных необходимым оборудованием. На территории отеля работает винный ресторан «М-Клуб», предлагающий блюда европейской и национальной кухни. ​

Отель «Cosmos Murmansk Hotel»

​Отель «Cosmos Murmansk Hotel» расположен по адресу улица Книповича, 17, в центре города, что обеспечивает легкий доступ к основным достопримечательностям, торговым улицам и бизнес-центрам. Отель предлагает 262 номера различных категорий, от стандартных до президентских люксов, оснащенных бесплатным Wi-Fi, мини-барами и принадлежностями для приготовления чая и кофе.

Для деловых мероприятий в отеле имеются конференц-залы, вмещающие до 160 человек, а также бизнес-центр с современным оборудованием. Гости могут посетить ресторан «Полярные Зори», где ежедневно сервируется завтрак «шведский стол», и бар «Баренц» с панорамными окнами, предлагающий блюда арктической кухни. ​

Мини-отель «Rooms & Breakfast»

​Мини-отель «Rooms & Breakfast» расположен в Мурманске по адресу улица Полярные Зори, 38, в 10 минутах ходьбы от центральной площади «Пять углов». Отель предлагает 22 номера различных категорий, оснащённых всем необходимым для комфортного проживания, включая бесплатный Wi-Fi, телевизор с плоским экраном и мини-кухню. Каждое утро для гостей сервируется континентальный завтрак. Постояльцы отмечают чистоту номеров, уютную атмосферу и приветливый персонал. Некоторые гости обращают внимание на отсутствие лифта, что может быть неудобно для людей с ограниченной подвижностью.

Бутик-отель «Ренессанс»

​Бутик-отель «Ренессанс» расположен в центре Мурманска по адресу улица Софьи Перовской, 18, что обеспечивает удобный доступ к основным достопримечательностям города. Отель предлагает 15 номеров с роскошным классическим интерьером и изысканным дизайном, выполненных в спокойных бежевых тонах. Гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, баром и рестораном, где подаются завтраки. Постояльцы отмечают чистоту номеров, уютную атмосферу и приветливый персонал, что делает пребывание в отеле комфортным и приятным. Однако некоторые гости обращают внимание на небольшие размеры стандартных номеров. В целом, «Ренессанс» является отличным выбором для путешественников, ценящих элегантность, комфорт и удобное расположение в Мурманске.

Гостиница «Гларус»

​Гостиница «Гларус» расположена в центре Мурманска по адресу улица Комсомольская, 15, в пяти минутах ходьбы от железнодорожного и автобусного вокзалов, а также центральной площади. Отель предлагает 13 просторных номеров различных категорий, включая стандартные, «джуниор сюит» и люксы. Номера оснащены современными удобствами: душем, сейфом, холодильником, феном, телевизором и бесплатным Wi-Fi.​

Гости отмечают чистоту и уют номеров, а также высококвалифицированный и приветливый персонал. Некоторые постояльцы подчеркивают удобное расположение отеля в тихой парковой зоне, что обеспечивает спокойный отдых. Однако стоит учитывать, что отель находится на третьем этаже здания без лифта, что может быть неудобно для гостей с ограниченной подвижностью. ​

В стоимость проживания включены вкусные завтраки и бесплатная парковка. Отель также предоставляет услуги трансфера, прачечной и аренды велосипедов.

Гостиница «Огни Мурманска»

​Гостиница «Огни Мурманска» расположена по адресу улица Огни Мурманска, 1, в 5 км от центра города. Отель предлагает 39 номеров различных категорий, включая двухуровневые номера с обеденной зоной и зоной отдыха на первом уровне и спальней на нижнем уровне, а также собственную сауну в номере.

Гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, рестораном с панорамным видом на город и залив, а также бассейном и сауной. Постояльцы отмечают чистоту номеров, вежливый и отзывчивый персонал, а также вкусные и разнообразные завтраки. ​

Мини-отель «Три Зайца»

​Мини-отель «Три Зайца» расположен в Мурманске по адресу Октябрьская улица, 29, в 15 минутах ходьбы от морского порта и железнодорожного вокзала. Отель предлагает 7 номеров различных категорий с общими ванными комнатами. ​

Гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, общей кухней, оборудованной всем необходимым для приготовления пищи, и прачечной. Постояльцы отмечают чистоту помещений, уютную атмосферу и приветливый персонал. ​

​Гостиница «69 Параллель»

​Гостиница «69 Параллель» расположена в Мурманске по адресу Лыжный проезд, 14, в 3 км от центра города. Отель предлагает 110 номеров различных категорий, включая «Стандарт», «Бизнес», «Комфорт» и «Люкс». Номера оснащены необходимыми удобствами, такими как рабочий стол, кабельное телевидение и телефон.

К услугам гостей предоставляются бесплатный Wi-Fi, охраняемая парковка, фитнес-центр, сауна и бильярдная. На территории отеля работает кафе-бар, где сервируются завтраки по системе «шведский стол». Для деловых мероприятий доступна комната для переговоров на 14 мест и бизнес-центр. ​

Гостиница «Морская»

​Гостиница «Морская» предлагает гостям уютное размещение в небольшом двухэтажном здании с 5–6 номерами. Номера отличаются чистотой и уютом, создавая комфортную атмосферу для отдыха. При отеле работает ресторан, где гости могут насладиться разнообразными блюдами, а также доступна игра в бильярд для любителей активного отдыха. Постояльцы отмечают дружелюбный персонал и спокойную обстановку, что делает «Морскую» привлекательным выбором для тех, кто ищет спокойное и комфортное проживание в Мурманске.

Заключение

​Мурманск предлагает разнообразие отелей, способных удовлетворить потребности самых разных путешественников. От современных гостиниц с полным спектром услуг до уютных мини-отелей — каждый гость найдет здесь подходящее место для комфортного пребывания. При выборе отеля рекомендуется учитывать такие факторы, как расположение, предоставляемые услуги и отзывы предыдущих постояльцев. Надеемся, что наш обзор поможет вам сделать правильный выбор и насладиться пребыванием в этом уникальном северном городе.​