Обзоры на NVIDIA RTX 5090 появятся уже 24 января

Геймерам, ожидающим обзоры видеокарт серии NVIDIA RTX 50, осталось ждать не так уж долго, потому что эмбарго на обзоры флагманской модели будут сняты уже на следующей неделе. По информации издания Videocardz, NVIDIA GeForce RTX 5090 станет первой моделью в линейке, обзоры на которую NVIDIA разрешит опубликовать журналистам со всего мира. Стоит напомнить, что ранее предполагалось, что первой на обзорах окажется RTX 5080, но сроки были пересмотрены. По информации инсайдеров, эмбарго на обзоры RTX 5080 было отложено из-за решения NVIDIA выпустить соответствующую версию BIOS только в последнюю неделю декабря. Это заставило партнёров перенести сроки, чтобы обеспечить полную поддержку устройства на момент запуска и высокую производительность в играх и тестах.

Соответственно, сначала появятся обзоры на RTX 5090, что даст NVIDIA возможность сформировать положительное мнение о всей серии RTX 50. Интересно, что модель NVIDIA GeForce RTX 5090D, которая якобы разрабатывается специально для китайского рынка, будет рассекречена одновременно с RTX 5080. Кроме того, в отличие от Intel, NVIDIA планирует одновременно снять эмбарго как на собственные эталонные модели, так и на версии от компаний-партнёров, что позволит потребителям ознакомиться с полным спектром моделей GeForce RTX 50 перед покупкой. Это смелое решение, потому что у партнёров производительность видеокарт явно будет повыше. Но будем ждать реальных тестов и после этого уже делать выводы.