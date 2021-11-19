Очки смешанной реальности Nreal

Nreal Light - одна из немногих на рынке AR-гарнитур, ориентированных на потребителя. Очки Light впервые были выпущены в Корее в прошлом году, а с тех пор они распространились на Японию и Германию. Они поддерживают проецирование 3D-изображений в реальное пространство с помощью отраженных микро-OLED-дисплеев, а обращенные наружу камеры позволяют очкам сканировать реальное пространство и закреплять виртуальные объекты, такие как экраны или игровые поля, в определенных местах. Визуальное восприятие в целом похоже на Microsoft HoloLens или Magic Leap One, хотя в Light используется другая оптическая технология. Поле зрения очков составляет 53 градуса, а вес их составляет 106-грамм.

Очки Nreal работают на Android, они будут совместимы с Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung Galaxy S21 Plus 5G, Samsung Galaxy S21 5G, Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy S20 FE 5G UW, Samsung. Galaxy S20 5G UW, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G и OnePlus 8 5G UW. Сам телефон действует как контроллер, хотя Nreal также позволяет разработчикам создавать приложения с отслеживанием рук.
Комментарии и отзывы Nreal
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