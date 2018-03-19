Одноплатный компьютер HiKey 970 получил процессор Huawei Kirin 970

Сетевые источники сообщают о скором выходе одноплатного компьютера 96Boards HiKey 970, ориентированного на разработчиков, создающих роботизированные системы и устройства для Интернета вещей. В сердце новинки – 10-нанометровый процессор Huawei Kirin 970, который располагает четырьмя ядрами ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, интегрированным графическим контроллером Mali-G72 MP12, а также инновационной архитектурой HiAI, повышающей производительность во время работы со средствами искусственного интеллекта. Также отметим контроллер Gigabit Ethernet, интерфейс HDMI 2.0a, 6 ГБ оперативной памяти, флеш-модуль UFS вместимостью до 64 ГБ, два порта USB 3.0, два симметричных разъёма USB Type-C и коннектор mPCIe.