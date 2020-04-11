Официальные изображения контроллера PlayStation 5, DualSense

Компания Sony официально представила контроллер PlayStation 5, DualSense. Расположение кнопок и форм-фактор практически не изменились, включая центральную сенсорную панель. Однако есть несколько примечательных изменений.

Дизайн DualSense имеет двухцветную эстетику, состоящую из белого и черного цветов, в отличение от черного облика DualShock 4. Контроллер может похвастаться тактильной обратной связью. Кроме того, кнопки L2 и R2 теперь имеют адаптивные триггеры для дополнительного ощущения. Также изменился угол наклона ручных спусковых крючков и сцепление.

Разработчики добавили встроенный массив микрофонов, чтобы люди могли общаться без гарнитуры и более стойкий аккумулятор. Дата выхода и стоимость пока не уточняются.