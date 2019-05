Официальный аккаунт PlayStation раскрыл дату релиза Death Stranding

Кодзима пообещал геймерам, что выпустит новый трейлер Death Stranding уже 29 мая (или ночью 30 мая). Предположительно, в ролике покажут геймплей и объявят дату релиза, которую геймеры хотят узнать уже третий год. Фанаты так бы и ждали указанной даты, но тайваньское подразделение PlayStation их опередило.

Первые слухи о дате релиза Death Stranding зазвучали из «Твиттера» бывшего журналиста издания Multiplayer.it Антонио Фусито. Парень намекнул, что новая игра Кодзимы выйдет уже 8 ноября, что вполне оправдано.

Во-первых, японцы частенько выпускают игры в пятницу, чтобы не отвлекать геймеров от работы и учебы. Во-вторых, релиз эксклюзивов PlayStation также обычно назначают на конец рабочей недели. Например, в пятницу выходили God of War (20 апреля 2018 года), Detroit Become Human (25 мая 2018 года), Marvel’s Spider-Man (7 сентября 2018 года) и Days Gone (26 апреля 2018 года). Геймеры продолжали бы думать над словами журналиста, но тайваньское подразделение PlayStation подтвердило догадки, объявив, что Death Stranding выйдет 8 ноября. Все же геймерам стоит дождаться официального анонса, который может состояться уже 29 или 30 мая.

Подпортить анонс Death Stranding успел и PlayStation Store, который опубликовал рекламный баннер предзаказа игры. Если верить скриншоту, то геймеры, которые заранее купят новую игру Кодзимы, получат: Золотые очки «Сэм» (в игре) Золотую бронепластину (в игре) Золотую кепку (в игре) Скоростной экзоскелет для ног золотого цвета (в игре) Динамическую тему для PS4 Аватарку для профиля PSN.