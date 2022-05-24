Официальный запуск новой PlayStation Plus

Сегодня Sony начала развертывание своей новой услуги PlayStation Plus, начиная с Азии, объединяя PS Plus и PS Now в совершенно новую подписку PlayStation Plus. По словам Sony, слияние было создано, чтобы предоставить геймерам PlayStation выбор для клиентов в трех разных планах по всему миру: Essential, Extra и Premium.

Новый сервис будет запущен с 700 наименованиями игр в трех планах членства. Кураторский контент будет включать такие блокбастеры, как Demon's Souls, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, NBA 2K 22, Red Dead Redemption 2, Returnal и другие. Существующие подписчики PlayStation Plus перейдут на PlayStation Plus Essential и получат те же преимущества, что и PlayStation Plus сегодня, такие как ежемесячные игры для PS4 и PS5, эксклюзивные скидки, облачное хранилище для сохраненных игр, доступ к сетевой многопользовательской игре и многое другое. Существующие преимущества, которые вы получаете от PlayStation Plus, не изменились. Существующие подписчики PlayStation Now перейдут на PlayStation Plus Premium без увеличения их текущей платы за подписку при запуске.

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