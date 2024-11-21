Официально: Huawei MatePad Pro 13.2 готов к выходу

Компания Huawei объявила, что презентация флагманского планшета MatePad Pro 13.2 состоится 26 ноября в Китае. Судя по опубликованному тизеру, аппарат получит круглый блок основной камеры, смарт-клавиатуру и стилус в комплекте поставки.

Напомним, что этой осенью в России вышел планшет Huawei MatePad Pro 12.2 c фирменной однокристальной системой Kirin 9010W, 12,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8K, соотношением сторон 3:2, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, версией дисплея с мягким светом Cloud Clear, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 8 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки, восемью высокочастотными и четырьмя низкочастотными динамиками, а также цельнометаллическим корпусом толщиной 5,5 мм.