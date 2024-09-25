Официально: Lenovo Legion Y700 2024 выйдет 29 сентября

Компания Lenovo официально объявила, что релиз геймерского планшета Legion Y700 2024 состоится в Китае 29 сентября. Производитель подтвердил наличие 8,8-дюймового дисплея с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 165 Гц и пиковой яркостью 500 нит, сдвоенной основной камеры, динамиков с поддержкой Dolby Atmos и топовой 4-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с максимальной частотой 3,3 ГГц, графическим ускорителем Adreno 750 и модемом 5G. Планшет уже успели протестировать в бенчмарке Geekbench, который в свою очередь подтвердил 12 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 14. Аппарат набрал 2209 и 6509 баллов в одноядерном и многоядерном тестирования соответственно.

Представлен недорогой планшет TCL Tab 11 Gen 2…
Компания TCL представила второе поколение планшета Tab 11 Gen, который основан на 12-нанометровой платфор…
Планшет Vivo Pad3 появился в продаже …
Компания Vivo выпустила в продажу на домашнем китайском рынке планшет Vivo Pad3, который стоит 345, 385, …
Samsung представит планшет Tab S10 уже этой осенью…
На прошлой неделе компания Samsung провела одно из самых крупных своих мероприятий за последнее время, пр…
Новый Red Magic Gaming Tablet получит турбину для охлаждения…
Компания ZTE опубликовала подробности о новом планшете Red Magic Gaming Tablet, официальный релиз которог…
Samsung Galaxy Tab S10 получит зарядку на 45 Вт…
Если верить информации достаточно надёжных инсайдеров, в этом году компания Samsung планирует внести знач…
Новый планшет Xiaoxin Pad Pro 12.7 готов к выходу …
Компания Lenovo объявила о скором релизе нового поколения планшета Xiaoxin Pad Pro 12.7, раскрыв заодно д…
Honor представила планшет Pad 9 Pro…
Сегодня в рамках фирменного мероприятия компания Honor официально представила миру свой новый планшет под…
Планшет Tecno PAD показали на рендерах …
Профильный ресурс Naija Android Arena поделился качественными изображениями и подробностями о планшете Te…
Битва планшетов: обзор-сравнение HUAWEI MatePad PaperMatte 11,5S с Apple iPad 10-го поколенияБитва планшетов: обзор-сравнение HUAWEI MatePad PaperMatte 11,5S с Apple iPad 10-го поколения
Новый король планшетов? Обзор HUAWEI MatePad Pro 13.2Новый король планшетов? Обзор HUAWEI MatePad Pro 13.2
Планшет для развлечений и работы. Обзор HUAWEI MatePad 11,5SПланшет для развлечений и работы. Обзор HUAWEI MatePad 11,5S
Дороже не значит лучше? Обзор-сравнение HUAWEI MatePad SE 11Дороже не значит лучше? Обзор-сравнение HUAWEI MatePad SE 11" с Apple iPad 10-го поколения
Планшет, как замена недорогому ноутбуку. Обзор HONOR Pad X9 LTEПланшет, как замена недорогому ноутбуку. Обзор HONOR Pad X9 LTE
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor