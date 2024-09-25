Официально: Lenovo Legion Y700 2024 выйдет 29 сентября

Компания Lenovo официально объявила, что релиз геймерского планшета Legion Y700 2024 состоится в Китае 29 сентября. Производитель подтвердил наличие 8,8-дюймового дисплея с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 165 Гц и пиковой яркостью 500 нит, сдвоенной основной камеры, динамиков с поддержкой Dolby Atmos и топовой 4-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с максимальной частотой 3,3 ГГц, графическим ускорителем Adreno 750 и модемом 5G. Планшет уже успели протестировать в бенчмарке Geekbench, который в свою очередь подтвердил 12 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 14. Аппарат набрал 2209 и 6509 баллов в одноядерном и многоядерном тестирования соответственно.