Официально: Red Magic Gaming Tablet 3 Pro получит Snapdragon 8 Elite

Компания ZTE официально подтвердила наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite в компактном игровом планшете Red Magic Gaming Tablet 3 Pro, чей официальный релиз запланирован на 11 июня. Устройство также оснастят фирменным игровым процессором Red Core R3 Pro, 9-дюймовым дисплеем OLED с кадровой частотой до 165 Гц, пиковой яркостью 1600 нит, сверхвысокочастотной ШИМ-регулировкой яркости 5280 Гц и сертификацией SGS о низком уровне синего света и защите глаз от мерцания, батареей ёмкостью 8200 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки и активной системой охлаждения. Ориентировочная цена планшета пока не раскрывается.

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