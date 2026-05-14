Официально: iQOO Pad6 Pro получит 4K-экран

Компания iQOO объявила, что официальный релиз планшета iQOO Pad6 Pro состоится в Китае 20 мая. В тот же день будет представлен и ожидаемый смартфон iQOO 15T. Производитель уже подтвердил наличие экрана с разрешением 4K, топовой 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц и графическим ускорителем Adreno 840 (с ним планшет набирает 4,44 млн баллов в популярном бенчмарке AnTuTu), фирменного игрового движка Monster Super Core Engine, самой продвинутой системы охлаждения среди всех планшетов iQOO и батареи ёмкостью 13000 мАч. Планшет уже доступен для предзаказа.