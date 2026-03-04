Официально: планшет Lenovo Legion Y700 Gen 5 готов к выходу

Компания Lenovo объявила, что официальная презентация компактного игрового планшета Legion Y700 Gen 5 состоится в Китае 18 марта. Производитель подтвердил наличие 8,8-дюймового экрана с разрешением 3040:1904 точки, плотностью 408 PPI и кадровой частотой 165 Гц, флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 c тактовой частотой до 4,61 ГГц и графическим адаптером Adreno 840 (в бенчмарке AnTuTu v11 набирает около 4 млн баллов), тыльной камеры на 50 Мп, черной и белой расцветок корпуса, а также конфигураций с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 24 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

