Oppo представила планшет Pad Air5

Компания Oppo после серии тизеров официально представила в Китае планшет Pad Air5. Планшет оснащён процессором MediaTek Dimensity 7300-Ultra в паре с графикой Mali-G615 MC2, оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 3.1. Устройство получило 12,1-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2800х1980 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, при этом пиковая яркость экрана достигает 900 нит. В планшете установлены основная камера на 8 Мп и фронтальный модуль на 8 Мп, причём обе камеры поддерживают запись видео в формате 1080p. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 10050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Работает Pad Air5 под управлением ColorOS 16 и предлагает набор функций на базе искусственного интеллекта. В плане подключения предусмотрены Wi-Fi 6, Bluetooth, 5G и порт USB Type-C.

Цена Wi-Fi-версии Oppo Pad Air5 начинается с 1899 юаней, что соответствует 270 долларам, за конфигурацию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя. Вариант с 8 ГБ и 256 ГБ оценён в 2199 юаней или 315 долларов, а модификация с 12 ГБ и 256 ГБ стоит 2499 юаней, что эквивалентно 355 долларам. Версия с поддержкой 5G пока доступна только в конфигурации 8 ГБ и 128 ГБ по цене 2399 юаней или 340 долларов. Выглядит планшет достаточно интересно, у него привлекательный дизайн, да и производитель ранее радовал качеством прошивки, что позволяет не переживать о будущих апдейтах операционной системы. Вопрос только в том, сколько будет стоить гаджет после релиза вне Китая.