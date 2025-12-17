iPad mini 8 получит топовый процессор

iPad mini 8 от Apple, выход которого ожидается в 3 или 4 квартале 2026 года, должен быть действительно очень интересным планшетом, особенно если последние данные о его характеристиках подтвердятся. Издание The Information опубликовало подробный материал о предполагаемых спецификациях и возможностях самых ожидаемых продуктов Apple 2026 года, включая iPhone 18 Pro, iPhone 17e и iPhone Air 2. Также детальный анализ сборки iOS 26 пролил свет и на iPad mini 8. Если ранее предполагалось, что планшет получит процессор A19 Pro, то данные из iOS 26 указывают на использование более нового процессора A20 Pro.

Что касается остальных характеристик, iPad mini 8, как ожидается, оснастят OLED-экраном диагональю 8,5 дюйма, что немного больше по сравнению с дисплеем 8,3 дюйма у iPad mini 7. При этом не исключено, что Apple сохранит прежнюю полезную площадь экрана, но применит гибкую OLED-панель, как это было реализовано в iPhone X, где дисплей изгибался для уменьшения рамок и увеличения рабочей области. Чтобы удержать стоимость устройства в разумных пределах, Apple может отказаться от более дорогой LTPO tandem OLED-панели в пользу однослойного LTPO OLED-экрана. По ряду сообщений, стартовая цена iPad mini 8 может составить 499 долларов, что в данной ценовой категории сделает устройство уж слишком интересным на фоне конкурентов. Ведь у крупных игроков на рынке флагманских планшетов с 8-дюймовыми дисплеями практически нет, а те, что есть, уступят A20 Pro по мощности.