iPad mini 8 получит топовый процессор

Что касается остальных характеристик, iPad mini 8, как ожидается, оснастят OLED-экраном диагональю 8,5 дюйма, что немного больше по сравнению с дисплеем 8,3 дюйма у iPad mini 7. При этом не исключено, что Apple сохранит прежнюю полезную площадь экрана, но применит гибкую OLED-панель, как это было реализовано в iPhone X, где дисплей изгибался для уменьшения рамок и увеличения рабочей области. Чтобы удержать стоимость устройства в разумных пределах, Apple может отказаться от более дорогой LTPO tandem OLED-панели в пользу однослойного LTPO OLED-экрана. По ряду сообщений, стартовая цена iPad mini 8 может составить 499 долларов, что в данной ценовой категории сделает устройство уж слишком интересным на фоне конкурентов. Ведь у крупных игроков на рынке флагманских планшетов с 8-дюймовыми дисплеями практически нет, а те, что есть, уступят A20 Pro по мощности.