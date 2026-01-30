Представлен планшет Redmi Pad 2 Pro Harry Potter Edition

Компания Xiaomi выпустила на китайский рынок ограниченное издание планшета Redmi Pad 2 Pro, которое получило название Harry Potter Edition. Новинка получила не только стилизованный дизайн тыльной панели, но и богатую комплектацию. Это подарочная упаковка, сумку для переноски, ремень для неё, чехол-подставку, стилус с футляром–волшебной палочкой и набор наклеек. Цена этой версии составляет эквивалент 375 долларов за единственную конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что планшет характеризуется 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой до 120 Гц, поддержкой Dolby Vision, технологией Wet Touch и сертификацией низкого уровня синего цвета TÜV Rheinland, 4-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с частотой до 2,7 ГГц и графикой Adreno 810, ОЗУ стандарта LPDDR4X, слотом для карты памяти microSD, селфи-камерой на 8 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 12000 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки, а также корпусом толщиной 7,5 мм и массой 610 граммов.