Официально: планшет OPPO Pad 6 готов к выходу

Компания OPPO объявила, что официальный релиз планшета Pad 6 состоится в Китае 25 мая вместе со смартфонами серии Reno 16. Производитель уже подтвердил наличие экрана с разрешением 3000:2120 точек и матовой поверхностью Soft Light Edition для снижения отражений и улучшенного комфорта во время использования, 3-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9500s с тактовой частотой до 3,7 ГГц и графическим ускорителем Mali-G925 Immortalis MP12, батареи ёмкостью 10420 мАч, конфигураций 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, а также расцветок Deep Space Gray, Galaxy Silver и Starlight Blue. Как раз последние две версии получат матовое Soft Light-исполнение дисплея.