Представлен планшет Lenovo Xiaoxin Pro 13

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Xiaoxin Pro 13, которая основана на 4-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 825. Новинку также оснастили 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, 128, 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти, 13-дюймовым экраном с разрешением 3504:2190 точек и кадровой частотой 144 Гц, четырьмя динамиками с настройкой от JBL, селфи-камерой на 8 Мп, тыльной камерой разрешением 13 Мп, интерфейсом USB Type-C и батареей ёмкостью 10200 мАч. Планшет оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 320, 365, 420 и 480 долларов в зависимости от конфигурации.