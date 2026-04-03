Планшет Vivo Pad 6 Pro появился в продаже

Компания Vivo выпустила в китайскую продажу представленный несколько дней назад флагманский планшет Pad 6 Pro. Новинка оценена в эквивалент 650 долларов за базовую конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что планшет имеет в своем оснащении топовый 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 13,2-дюймовым LCD-дисплей с разрешением 3840:2512 пикселей, частотой обновления 144 Гц, яркостью 1200 нит в режиме HBM и точностью цветопередачи ΔE ≈ 0,8, фирменный движок Monster Super Core, 8, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 13000 мАч, восемь динамиков, фронтальную камеру на 8 Мп, основную камеру разрешением 13 Мп, корпус толщиной 6,18 мм и массой 663 грамма, а также поддержку фирменных клавиатуры Smart Touch Keyboard 6 Pro и стилуса Pencil 3.
Представлен ноутбук HP EliteBook X G2q на Snapdragon X2…
Компания HP пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью EliteBook X G2q, основанной на процессорах Qua…
Планшет Xiaomi Pad 8 выпустили в России …
В российской официальной продаже появились планшеты Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro, рекомендованная цена которы…
Представлена глобальная версия планшета HUAWEI MatePad Mini…
Компания HUAWEI провела глобальную презентацию компактного планшета MatePad Mini, который вышел в Китае е…
Представлены глобальные версии планшетов Xiaomi Pad 8 и Pad …
Компания Xiaomi выпустила в международную продажу планшеты Pad 8 и Pad 8 Pro, которые были представлены…
Планшет HONOR Tablet 10 Pro оценили в 355 долларов …
Компания HONOR пополнила ассортимент планшетов моделью Tablet 10 Pro, которая базируется на восьмиядерной…
Вышел iPad Air на новом мощном процессоре…
После обновления планшетов среднего ценового сегмента в прошлом году компания Apple представила новую вер…
Глобальная версия планшета Xiaomi Pad 8 Pro засветилась в бе…
В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования глобальной версии планшета Xiaomi …
Планшет HONOR MagicPad 4 оценили в 600 евро …
Компания HONOR пополнила ассортимент планшетов моделью MagicPad 4, которая обойдется в 600 и 800 евро за …
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучшеОбзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше
Обзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый деньОбзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый день
Обзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлеченийОбзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлечений
