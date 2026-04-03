Планшет Vivo Pad 6 Pro появился в продаже

Компания Vivo выпустила в китайскую продажу представленный несколько дней назад флагманский планшет Pad 6 Pro. Новинка оценена в эквивалент 650 долларов за базовую конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что планшет имеет в своем оснащении топовый 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 13,2-дюймовым LCD-дисплей с разрешением 3840:2512 пикселей, частотой обновления 144 Гц, яркостью 1200 нит в режиме HBM и точностью цветопередачи ΔE ≈ 0,8, фирменный движок Monster Super Core, 8, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 13000 мАч, восемь динамиков, фронтальную камеру на 8 Мп, основную камеру разрешением 13 Мп, корпус толщиной 6,18 мм и массой 663 грамма, а также поддержку фирменных клавиатуры Smart Touch Keyboard 6 Pro и стилуса Pencil 3.