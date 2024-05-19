Официально: планшет Poco Pad дебютирует 23 мая

Компания Xiaomi официально объявила, что уже 23 мая состоится премьера планшета Poco Pad. Предполагается, что перед нами международная версия выпущенного ранее в Китае Redmi Pad Pro. Также в этот день представят смартфоны Poco F6 и Poco F6 Pro.

Что до Poco Pad, то в его оснащение войдет 12,1-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2,5K, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 600 нит, 4-нанометровая платформа Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, предустановленная операционная система HyperOS, аккумулятор ёмкостью 10000 мАч, поддержка 33-Вт проводной зарядки, селфи-камера на 8 Мп, основная камера разрешением 8 Мп, четыре динамика, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, три расцветки и металлический корпус толщиной 7,52 мм и массой 571 грамм. В Поднебесной за Redmi Pad Pro просят от 210 долларов.
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