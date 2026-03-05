Официально: планшет Red Magic Gaming Tablet 5 Pro готов к выходу

Компания Red Magic объявила, что уже в скором времени будет представлен игровой планшет Red Magic Gaming Tablet 5 Pro. Точная дата и характеристики устройства пока не раскрываются. Напомним, что прошлым летом был выпущен Red Magic Gaming Tablet 3 Pro с 3-нм чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 9,06-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1504 пикселя, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5T, до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1 Pro, фирменным чипом RedCore R3 Pro, АКБ ёмкостью 8200 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.