Планшет OnePlus Pad Go 2 оценили в 300 евро

Компания OnePlus объявила о выпуске на глобальный рынок планшета OnePlus Pad Go 2, который базируется на 4-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 7300-Ultra с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP2. Новинка также получила 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, 12,1-дюймовый LCD-экран с разрешением 2800:1980 точек, соотношением сторон 7:5, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 900 нит (HBM), поддержкой стилуса OnePlus Pad Go 2 Stylo с 4096 уровнями нажатия, четыре динамика, 8-Мп тыльную и 8-Мп фронтальную камеры, 5G-модем, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, батарею ёмкостью 10050 мАч, поддержку 33-Вт быстрой зарядки и корпус толщиной 6,83 мм. Первые покупатели смогут приобрести планшет на европейском рынке по цене в 300 евро.

