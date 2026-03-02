Вышел iPad Air на новом мощном процессоре

После обновления планшетов среднего ценового сегмента в прошлом году компания Apple представила новую версию iPad Air — теперь с процессором M4 на борту. Это тот же процессор, который используется в iPad Pro 7-го поколения, а также в MacBook Pro и Mac mini образца 2024 года. Согласно официальному заявлению, новый iPad Air с M4 работает на 30% быстрее по сравнению с версией на M3. Планшет также получил разработанный компанией беспроводной модуль N1 с поддержкой Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. Модификации с поддержкой сотовой связи оснащаются модемом C1X, который обеспечивает более высокую скорость передачи данных по мобильной сети и при этом потребляет на 30% меньше энергии по сравнению с прошлогодним iPad Air на базе процессора M3.

Предзаказы на новый iPad Air с M4 стартуют 4 марта через онлайн-магазин и розничные точки Apple, а продажи начнутся 11 марта. Стоимость 11-дюймовой версии с Wi-Fi и накопителем 128 ГБ начинается от 599 долларов, при этом объём памяти можно увеличить до 1 ТБ. Модель с поддержкой сотовой связи обойдется минимум в 749 долларов. 13-дюймовый iPad Air предлагается по цене от 799 долларов за версию с Wi-Fi и от 949 долларов за вариант с сотовым модулем. При такой цене планшеты действительно выглядят привлекательно, особенно если пользователи хотят получить 11-дюймовую модель на 128 ГБ, так как она действительно стоит очень недорого. С другой стороны, планшету в текущих условиях 128 ГБ памяти будет явно недостаточно для полноценной работы.