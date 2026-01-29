Планшет Redmi Pad 2 Pro представлен в Китае

Компания Xiaomi объявила о выпуске планшета Redmi Pad 2 Pro, который обойдется на китайском рынке в эквивалент 260 долларов. Новинка характеризуется металлическим корпусом толщиной 7,5 мм, 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K, частотой обновления изображения 120 Гц, рейтингом безопасности S++ и сертификатами TÜV Rheinland, четырьмя симметричными динамиками, защитой от влаги и пыли по стандарту IP52, 3,5-мм аудиогнездом, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, ОЗУ стандарта LPDDR4X, встроенной памятью UFS 2.2, батареей ёмкостью 12000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, опциональной поддержкой сетей 5G и eSIM, а также поддержкой стилуса Inspiration Pen и чехла-клавиатуры.