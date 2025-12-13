Планшет Vivo Pad5 Pro Soft Light Edition получит 144-Гц экран

Компания Vivo раскрыла подробности о планшете Pad5 Pro Soft Light Edition, официальный релиз которого ожидается 15 декабря. Итак, производитель подтвердил наличие 13-дюймового экрана с разрешением 3,1K, кадровой частотой 144 Гц, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, яркостью до 1200 нит, поддержкой HDR10, полным охватом цветовой палитры DCI-P3, точностью цветопередачи ΔE≈0,8 и сертификацией ZREAL. Сообщается, что панель выполнена с технологией кристаллического травления для устранения бликов до 98% и повышения сопротивления письму до 57%. Благодаря этому при работе со стилусом достигается эффект «бумаги». Ранее сообщалось, что планшет будет основан на производительном процессоре MediaTek Dimensity 9400.

