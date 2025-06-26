Официально представлен стандарт HDMI 2.2

Спустя полгода после анонса на CES 2025, организация HDMI Forum официально выпустила спецификацию HDMI 2.2 и передала её производителям оборудования. Пока неясно, когда начнётся массовое внедрение нового стандарта, но первые кабели Ultra96 HDMI, способные передавать данные на скорости до 96 Гбит/сек, могут появиться уже до конца года. Для сравнения — текущая версия HDMI 2.1 и кабели Ultra High Speed обеспечивают максимальную пропускную способность в 48 Гбит/сек, чего хватает для разрешения до 10K и частоты обновления до 120 Гц (включая 4K-контент). Новый стандарт HDMI 2.2 удваивает эти возможности — он поддерживает 4K при 480 Гц, 8K при 240 Гц, 10K при 120 Гц и 16K при 60 Гц.

Кроме того, HDMI 2.2 способен передавать несжатое видео с 10- и 12-битной глубиной цвета в форматах 8K при 60 Гц и 4K при 240 Гц. Хотя найти нативный контент в 8K до сих пор сложно, HDMI Forum рассчитывает, что повышение технического потолка стандарта сделает HDMI 2.2 актуальным на годы вперёд, даже если контент и устройства не будут сразу использовать его на полную мощность — точно так же, как это происходило с HDMI 2.1, представленным ещё в 2017 году. Ещё одна важная задача нового стандарта — упростить маркировку и выбор кабелей. Сейчас покупатели путаются в названиях вроде Standard, High Speed, Premium High Speed и Ultra High Speed — эти обозначения мало что говорят об их возможностях. Новый кабель под названием Ultra96 будет ясно указывать, что он сертифицирован под HDMI 2.2 и поддерживает до 96 Гбит/сек.