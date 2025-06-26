Официально представлен стандарт HDMI 2.2

Кроме того, HDMI 2.2 способен передавать несжатое видео с 10- и 12-битной глубиной цвета в форматах 8K при 60 Гц и 4K при 240 Гц. Хотя найти нативный контент в 8K до сих пор сложно, HDMI Forum рассчитывает, что повышение технического потолка стандарта сделает HDMI 2.2 актуальным на годы вперёд, даже если контент и устройства не будут сразу использовать его на полную мощность — точно так же, как это происходило с HDMI 2.1, представленным ещё в 2017 году. Ещё одна важная задача нового стандарта — упростить маркировку и выбор кабелей. Сейчас покупатели путаются в названиях вроде Standard, High Speed, Premium High Speed и Ultra High Speed — эти обозначения мало что говорят об их возможностях. Новый кабель под названием Ultra96 будет ясно указывать, что он сертифицирован под HDMI 2.2 и поддерживает до 96 Гбит/сек.