Ограниченный выпуск консоли и контроллера Xbox One X в теме Gears 5

Чтобы отпраздновать предстоящий выпуск эксклюзивного титула Gears 5, Microsoft выпускает ряд новых продуктов, полностью одетых в тему игры. Например, выпущена ограниченная версия консоли Xbox One X с измененным контроллером.

Внешний вид консоли и контроллера, была представлена командой разработчиков Xbox Industrial Designers, и разработчиками Gears 5, The Coaltion. Консоль получила снежный фон с характерным символом Gears и символом Locust. Ограниченный выпуск комплекта Xbox One X будет продаваться по цене 499,99 евро и поставляется с цифровыми копиями Gears of War Ultimate Edition, Gears of War 2, Gears of War 3, Gears of War 4 и новой Gears 5 Ultimate Edition. Контроллер, названный в честь персонажа Кейт Диас, также будет доступен отдельно с 20 августа. Пакет Xbox One X появится только в день выпуска игры, 10 сентября 2019 года.