Огромный планшет Samsung Galaxy View 2 получит 3 ГБ ОЗУ

2019-01-25, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy View 2; [111]
В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о некоем гаджете Samsung, который имеет модельный номер SM-T927A. Источники профильного издания Slashleaks уверены, что речь идет о планшете Samsung Galaxy View 2. Это наследник 18,4-дюймового Samsung Galaxy View, вышедшего в далеком 2015 году. Аппарат оснащается фирменной платформой Samsung Exynos 7885, 3 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo. В однопоточном тесте Samsung Galaxy View 2 набрал 1200 баллов, а при задействовании всех ядер – 3987 баллов. Дата выхода планшета пока не сообщается.


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