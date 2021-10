Октябрьские бесплатные игры на PlayStation Plus

Известно что в этом месяце игроки получат три новые игры - Hell Let Loose, PGA Tour 2K21 и Mortal Kombat X. Две из трех игр будут доступны для игроков PlayStation 4 (PS4), а многопользовательский режим, вдохновленный Второй мировой войной 2019 года Hell Let Loose будет эксклюзивной только для игроков PlayStation 5 (PS5). Все три игры будут доступны для загрузки через PS Plus с 5 октября. Игроки, имеющие активную подписку PS Plus, смогут загрузить новые игры до 1 ноября. Тем не менее, подписчики PlayStation Plus по-прежнему могут загружать сентябрьские игры - Overcooked! All You Can Eat, Hitman 2 и Predator: Hunting Grounds до 4 октября.