Октябрьские бесплатные игры на PlayStation Plus

Известно что в этом месяце игроки получат три новые игры - Hell Let Loose, PGA Tour 2K21 и Mortal Kombat X. Две из трех игр будут доступны для игроков PlayStation 4 (PS4), а многопользовательский режим, вдохновленный Второй мировой войной 2019 года Hell Let Loose будет эксклюзивной только для игроков PlayStation 5 (PS5). Все три игры будут доступны для загрузки через PS Plus с 5 октября. Игроки, имеющие активную подписку PS Plus, смогут загрузить новые игры до 1 ноября. Тем не менее, подписчики PlayStation Plus по-прежнему могут загружать сентябрьские игры - Overcooked! All You Can Eat, Hitman 2 и Predator: Hunting Grounds до 4 октября.

Комментарии и отзывы PlayStation Plus
F1 2021 на ПК получает поддержку трассировки лучей и NVIDIA ...
F1 2021 на ПК получает поддержку трассировки лучей и NVIDIA Гоночный симулятор F1 2021 получает поддержку трассировки лучей и технологии NVIDIA DLSS. Ранее NVIDIA до...
Объявлены системные требования многопользовательской игры Va...
Объявлены системные требования многопользовательской игры VaКак уже известно, Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 не выйдет в этом году, но выйдет другой проект под...
Научно-фантастическая постапокалиптическая ролевая игра Enca...
Научно-фантастическая постапокалиптическая ролевая игра EncaРоссийский разработчик игр Dark Crystal Games и немецкий издатель Prime Matter объявили дату релиза апока...
Выпущен ремастер классической Quake...
Выпущен ремастер классической QuakeBethesda анонсировала и выпустила Quake с улучшенной графикой и визуальными эффектами, с представленными ...
В Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge можно игр...
В Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge можно игрTeenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge была показана на Gamescom 2021. Разработчики поделились ...
Крупное обновление State of Decay 2: Homecoming выйдет в сен...
Крупное обновление State of Decay 2: Homecoming выйдет в сенНа игровом событии Gamescom 2021 был анонсирован новый контент для State of Decay 2. Крупное бесплатное о...
В Destiny 2 появился голосовой чат для кроссплея...
В Destiny 2 появился голосовой чат для кроссплеяЧерез неделю после того, как Destiny 2 получила кроссплатформенную игру, теперь вы можете общаться в голо...
Турнир по Dota 2 The International 10 состоится в октябре...
Турнир по Dota 2 The International 10 состоится в октябреValve определилась с местом и временем проведения турнира The International 10 в дисциплине Dota 2. Изнач...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor