Olympus OM-D E-M1X создан для профессионалов

Официально представлен новый фотоаппарат Olympus OM-D E-M1X, который создан специально для профессионалов в своем деле. Данная камера создавалась с целью предоставить вам максимальную надежность и удобство во время работы, чтобы специалист мог делать совершенные фотографии. На текущий момент есть данные о том, что камера поступит в продажу в феврале по цене в 3000 долларов, что вполне адекватно при учете типа матрицы и того, что это флагман для профессиональных фотографов. Единственный минус продукта в том, что подобрать оптику под определенные сценарии фотографии крайне тяжело и далеко не у всех получается это сделать, так как выбор объективов для камер Nikon или Canon намного шире. Но, будем надеяться, что эту проблему решат.