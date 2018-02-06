Olympus PEN E-PL9 показали на фотографиях

В сети появились характеристики новой беззеркальной камеры Olympus PEN E-PL9, которая выглядит достаточно привлекательно и стильно, но в плане характеристик или качества съемки она вас совершенно не удивит. Однако, здесь есть шикарная возможность записи видео в 4К разрешении, что позволит вам спокойно снимать классные репортажи, записывать видео с отдыха и получать массу положительных эмоций от использования гаджета в повседневной жизни. Плюс, стоимость фотоаппарата составляет всего 670 долларов, это достаточно дешево и на фоне конкурентов смотрится весьма и весьма привлекательным выбором для путешествий. Ведь, тащить зеркальный фотоаппарат никто не захочет, а такую камеру в сумку бросит и можно выдвигаться навстречу приключениям. Еще бы стоимость для России узнать и можно заказывать.