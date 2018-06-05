Olympus PEN E-PL9 вышел в джинсовом цвете

Официально представлен новый фотоаппарат Olympus PEN E-PL9 в «джинсовом» цвете. Ранее это же устройство показали в белом, черном и коричневых цветах, но разработчик решил пойти дальше и показал еще синий вариант. Нельзя сказать, что это как-то кардинально изменит отношение к устройству, но смотрится девайс действительно интересно. Напомню, здесь установлена матрица Live MOS на 16 мегапикселей, есть возможность записи видео в разрешении 4К, есть современный датчик обработки изображений True PIC VIII. Это беззеркальный фотоаппарат, который продается в комплекте с объективом 14-42 миллиметра. Это, фактически, универсальный вариант для съемки пейзажей и работы с портретной съёмкой. Стоит продукт 740 долларов, так что для ценителей компактности и хорошего изображения это прямо подарок.