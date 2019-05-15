Компания Olympus готовит новую камеру TG-6, которая будет заменой уже классической камеры TG-5. Главная фишка нового устройства, как и всех моделей данной линейки, заключается в защите от всевозможных повреждений — вы можете без труда ездить на велосипеде в горах, снимать фото во время спуска на лодке и так далее. Камера не боится падений, влаги, пыли и прочих проблем, которые не позволят вашему смартфону или обычной камере работать. Это, конечно, большой плюс для путешественников, которые хотят не просто посмотреть мир, но и заснять это все на память. Стоимость новинки, естественно, пока что не называется и появится она немного позже, уже после полного анонса продукта. Но, ранее производитель радовал нас достойными решениями.