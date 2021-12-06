Omni Remotes представил "вечный" пульт дистанционного управления

Omni Remotes, мировой лидер в области решений для управления домом, сегодня анонсировал новый пульт дистанционного управления, который не требует замены батареи или подзарядки в течение всего срока службы продукта. Модель P, работающая на солнечной энергии, может значительно сократить использование и утилизацию щелочных батарей. Используя аппаратную платформу с низким энергопотреблением Omni, модель P поддерживает стандартные голосовые команды, а также Bluetooth, при этом практически не потребляя ток в режиме ожидания. В сочетании с достижениями в области сбора солнечной энергии модель P может работать "вечно" при условии 8 часов ежедневного освещения в помещении. Даже в полной темноте его встроенные резервы мощности могут выдержать 4 месяца регулярного использования.

Модель P без аккумуляторного отсека или порта для зарядки имеет толщину всего 10 мм. Его солнечная панель органично вписывается в нижнюю часть пульта дистанционного управления, бросая вызов утилитарному виду обычных солнечных устройств. В настоящее время предлагается ведущим операторам платного ТВ, он совместим с Android TV, RDK и другими популярными системами телеприставок.