Omni Remotes представил "вечный" пульт дистанционного управления

Omni Remotes, мировой лидер в области решений для управления домом, сегодня анонсировал новый пульт дистанционного управления, который не требует замены батареи или подзарядки в течение всего срока службы продукта. Модель P, работающая на солнечной энергии, может значительно сократить использование и утилизацию щелочных батарей. Используя аппаратную платформу с низким энергопотреблением Omni, модель P поддерживает стандартные голосовые команды, а также Bluetooth, при этом практически не потребляя ток в режиме ожидания. В сочетании с достижениями в области сбора солнечной энергии модель P может работать "вечно" при условии 8 часов ежедневного освещения в помещении. Даже в полной темноте его встроенные резервы мощности могут выдержать 4 месяца регулярного использования.

Модель P без аккумуляторного отсека или порта для зарядки имеет толщину всего 10 мм. Его солнечная панель органично вписывается в нижнюю часть пульта дистанционного управления, бросая вызов утилитарному виду обычных солнечных устройств. В настоящее время предлагается ведущим операторам платного ТВ, он совместим с Android TV, RDK и другими популярными системами телеприставок.

Комментарии и отзывы Omni Remotes
Accell представляет док-станцию ​​Thunderbolt 4 нового покол…
Accell представляет док-станцию ​​Thunderbolt 4 нового поколКомпания Accell, поставщик инновационных, ориентированных на клиента продуктов и решений для подключения,…
Обзор Orico WB-8P и Orico WB-6TS. Концетратор для ноутбука с…
Обзор Orico WB-8P и Orico WB-6TS. Концетратор для ноутбука сВ центре внимания сегодня концентратор Orico WB-8P, выполненный в формате «8-в-1» и поддерживающий сквозн…
Аккумуляторы Dewalt Powerstack 18v предлагают на 50% больше …
Аккумуляторы Dewalt Powerstack 18v предлагают на 50% больше На этой неделе компания Dewalt, бренд Stanley Black & Decker, объявила о запуске своей новой системы акку…
Обзор Dunobil Luft Power. Универсальный беспроводной смарт к…
Обзор Dunobil Luft Power. Универсальный беспроводной смарт кНа прошлой неделе мы проводили тестирование портативного компрессора …
Зимняя коллекция PlayStation Gear 2021…
Зимняя коллекция PlayStation Gear 2021
TCL представляет умные очки Thunderbird Smart Glasses Pionee…
TCL представляет умные очки Thunderbird Smart Glasses PioneeКомпания TCL представила умные очки Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition. Они используют микро-свето…
Oculus GO получает разблокированную версию операционной сист…
Oculus GO получает разблокированную версию операционной сист Oculus выпустила разблокированную сборку операционной системы Oculus Go, обеспечивающую «полный root-дос…
Контроллер камеры DSLR Unleashed 22…
Контроллер камеры DSLR Unleashed 22Unleashed 22 - это крошечный модуль, поставляемый с собственным сопутствующим приложением, поддерживает в…
Обзор Digma CR-СP2513-G. Картридер для ультрабукаОбзор Digma CR-СP2513-G. Картридер для ультрабука
Обзор j5create JCD543. Мульти хаб для ультрабукаОбзор j5create JCD543. Мульти хаб для ультрабука
Обзор Orico 2520U3-WH и Orico 2520U3-BK. Корпус для внешнего дискаОбзор Orico 2520U3-WH и Orico 2520U3-BK. Корпус для внешнего диска
Обзор GRAVITERO GR015. Портативный компрессор для автомобилей и другого типа техникиОбзор GRAVITERO GR015. Портативный компрессор для автомобилей и другого типа техники
Обзор Dunobil Luft Power. Универсальный беспроводной смарт компрессор 3 в 1Обзор Dunobil Luft Power. Универсальный беспроводной смарт компрессор 3 в 1
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor