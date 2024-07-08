OnePlus Pad 2 представят миру уже 16 июля

Сегодня появилась официальная информация о том, что компания OnePlus 16 июля проведёт мероприятие в Италии, на котором представит новый доступный смартфон Nord 4, TWS-наушники Nord Buds 3 Pro, умные часы Watch 2R и, что куда важнее, планшет Pad 2. Стоит сказать, что производитель ничего не говорит про характеристики планшетного компьютера OnePlus Pad 2, но инсайдеры со ссылкой на свои источники сообщают, что данный планшет не будет совершенно новым. Компания на самом деле просто условно говоря переработала уже имеющийся гаджет в новое устройство. По данным источника данной информации, планшет OnePlus Pad 2, который также будет представлен 16 июля в Индии, будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и поступит в продажу в двух версиях — 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти или 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Также планшет OnePlus Pad 2 будет оснащён 12,1-дюймовым LCD-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и разрешением 3000x2120 пикселей, максимальной яркостью 900 нит и поддержкой Dolby Vision. Ещё новинка получит шесть динамиков и две камеры — основную на 13 Мп и фронтальную на 8 Мп. Работать устройство будет от аккумулятора ёмкостью 9510 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Соответственно, новый планшет, судя по характеристикам, представляет собой некую версию гаджета OnePlus Pad Pro — планшета, который был представлен эксклюзивно для китайского рынка какое-то время назад. Это не совершенно новое устройство.