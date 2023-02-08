OnePlus Pad готовится поражать аудиторию

Примерно месяц назад в сети появилась информация о том, что компания OnePlus планирует выйти на рынок планшетов со своим новейшим устройством, которое должно предоставить пользователям возможность купить качественный Android-гаджет. И вчера появилась информация о планшете OnePlus Pad, который на самом деле не может впечатлить потенциального покупателя своими характеристиками, дизайном или возможностями, потому что если отбросить громкие заявления, это самый обычный планшет на Android. Гаджет работает на базе процессора Dimensity 9000, который не сможет никого удивить, потому что был представлен почти год назад и уже тогда не мог победить в плане производительности процессоры от Qualcomm, что уж говорить сейчас.

Также планшет получил 12 гигабайт оперативной памяти, если это кому-то интересно, и внушительную батарею, которая должна в конечном итоге предоставить гаджету внушительное время автономной работы. К сожалению, основная проблема планшетов на Android заключается именно в том, что они работают на Android — операционной системе, которая под планшеты оптимизирована просто ужасно. Пока у Google нет своего собственного планшета и необходимости оптимизировать систему под его нужды, сторонние компании будут просто растягивать операционную систему смартфона на диагональ экрана планшета и не более, а это, конечно, плохо сказывается на конечном опыте использования продукта. Да и цена на OnePlus Pad пока что не сообщается.