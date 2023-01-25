OnePlus Pad представят уже 7 февраля

К сожалению, на текущий момент на рынке планшетов конкуренции практически нет — пользователь покупает либо iPad, либо что-то от китайских производителей, если на iPad не хватает денег. В редких случаях для детей приобретаются более доступные решения, что вполне понятно, и в ещё более редких случаях пользователи покупают флагманские решения на Android или Windows, чтобы работать с определённым софтом. Но крупные производители пытаются изменить ситуацию и если верить инсайдерам, вскоре на рынок выйдет планшетный компьютер OnePlus Pad, который должен составить конкуренцию основным игрокам на рынке флагманских устройства. К сожалению, пока что у нас нет никаких точных характеристик устройства, но на самом деле в этом нет необходимости.

Сейчас пользователи не покупают планшеты на Android не из-за плохих характеристик, а из-за слишком высокой стоимости, низкой ликвидности и ужасной оптимизации операционной системы под нужды планшета. Если OnePlus Pad будет дешевле iPad начального уровня, при этом у него будет поддержка в течение трёх-пяти лет, а также будет оптимизация прошивки для комфортной работы или отдыха, то пользователи как минимум заинтересуются. Проблема лишь в том, что реализовать это почти невозможно — хорошие характеристики означают необходимость повышать стоимость планшета, а при равной с iPad цене никто не станет покупать OnePlus Pad. Так что мы, конечно, очень ждём анонса нового планшета, но есть ощущение, что ситуацию он не изменит.
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