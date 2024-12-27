OnePlus Pad привлекает внимание необычным цветом корпуса

Планшет Oppo Pad 3 был представлен в ноябре текущего года — тогда устройство очень понравилось фанатам благодаря достаточно низкой цене при вполне приличных характеристика. А спустя всего 30 дней планшет был переиздан в Китае под названием OnePlus Pad — стоит отметить, что этот планшет полностью идентичен оригинальной версии, включая цену и доступность в магазинах, но OnePlus предлагает устройство в зелёном цвете, которое выгодно выделяется на фоне конкурентов с менее привлекательной цветовой палитрой. Более того, на сайте Oppo, который продаёт продукцию обеих марок, этот планшет обозначается как OnePlus Pad (2024) — устройство оснащено 11,6-дюймовым LCD-дисплеем, мобильным процессором MediaTek Dimensity 8350, а также 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища для хранения личного контента.

Ещё планшет имеет две камеры на 8 Мп — одну на тыльной панели и одну на фронтальной, которая встроена в верхнюю рамку экрана. И несмотря на свои внушительные размеры, устройство весит всего 533 грамма и имеет толщину корпуса в 6,9 мм, что делает планшет вполне лёгким для гаджета с экраном свыше 11 дюймов. Также стоит сказать, что хотя OnePlus Pad оснащён мобильным процессором, который поддерживает 5G, сам планшет является устройством с поддержкой исключительно Wi-Fi — подключиться к сотовой сети в данном случае не выйдет. Но за свои деньги новинка очень интересная, особенно цветовая палитра выбивается на фоне серых планшетов текущего года.