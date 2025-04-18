OnePlus готовит к релизу планшет Pad 3 Pro

Судя по информации из сети, компания OnePlus явно готовится представить новый планшет — и, судя по всему, это будет их самая мощная модель на данный момент. Вчера стало известно, что устройство с номером модели OPD2408 прошло сертификацию в FCC, и, возможно, это переименованная версия Oppo Pad 4 Pro, которая будет продаваться под названием OnePlus Pad 3 Pro. А сегодня в базе данных Geekbench появилось упоминание другого планшета OnePlus — модели OPD2413. Устройство работает на мобильном процессоре Snapdragon 8 Elite, имеет 16 ГБ оперативной памяти и работает на операционной системе Android 15 из коробки. Скорее всего, OPD2408 и OPD2413 — это разные версии одного и того же устройства.

Вряд ли OnePlus выпустит два абсолютно разных планшета на одном и том же флагманском процессоре почти одновременно. Поэтому можно предположить, что OPD2408 — это глобальная версия (так как была сертифицирована FCC), а OPD2413 предназначена для китайского рынка. Хотя, конечно, это всего лишь предположение. Если продолжить линию догадок, то стоит вспомнить, что Oppo совсем недавно представила Pad 4 Pro в Китае — как раз на базе Snapdragon 8 Elite. Учитывая, что Oppo и OnePlus иногда выпускают одни и те же устройства под разными брендами, такая версия выглядит вполне логичной. Поэтому не стоит удивляться, если новый планшет OnePlus Pad 3 Pro получит 13,2-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2400 на 3392 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит.
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