OnePlus готовит к релизу планшет Pad 3 Pro

Вряд ли OnePlus выпустит два абсолютно разных планшета на одном и том же флагманском процессоре почти одновременно. Поэтому можно предположить, что OPD2408 — это глобальная версия (так как была сертифицирована FCC), а OPD2413 предназначена для китайского рынка. Хотя, конечно, это всего лишь предположение. Если продолжить линию догадок, то стоит вспомнить, что Oppo совсем недавно представила Pad 4 Pro в Китае — как раз на базе Snapdragon 8 Elite. Учитывая, что Oppo и OnePlus иногда выпускают одни и те же устройства под разными брендами, такая версия выглядит вполне логичной. Поэтому не стоит удивляться, если новый планшет OnePlus Pad 3 Pro получит 13,2-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2400 на 3392 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит.