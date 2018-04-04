Onyx Boox Max 2 стоит довольно дорого

В сети появилась информация о крутой читалке Onyx Boox Max 2, которая в самое ближайшее время может стать вашей. Новинка стоит 59990 рублей, то есть довольно дорого, но у нее есть масса характеристик, которые могут вас порадовать. Диагональ дисплея составляет 13,3 дюйма, этого предостаточно, чтобы вы получали контент с комфортом, разрешение 2200 на 1650 точек тоже выглядит вполне уместным. Помимо этого, у вас будет возможность использовать данный продукт как второй монитор, да и как основной тоже. Подключаете девайс по HDMI кабелю, потом ставите на стол или используете специальную подставку, и получаете монитор, правда на электронных чернилах. Стоит отдать разработчикам должное — они продумали очень крутое устройство, которое стоит своих денег и предоставляет очень крутой набор функций.