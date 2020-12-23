Оперативная память GOODRAM IRDM PRO Hollow White появится в России

GOODRAM представила оперативную память линейки IRDM PRO в белом исполнении.

Новые модули памяти работают на заявленной частоте 4000 МГц с таймингами 18-22-22 при напряжении 1.4 В. Кроме того будут доступен вариант с частотой 3600 МГц. Память тщательно тестировалась на платформах AMD и Intel. Алюминиевый радиатор обеспечивает низкую температуру и разгонный потенциал.

В продажу поступят как одиночные модули по 8 Гб, так и комплектом на 16 Гб (2 по 8 Гб). Компания также планирует выпустить модули с более высокой частотой и емкостью. В ближайшее время модули памяти GOODRAM IRDM PRO будут доступны в России.
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