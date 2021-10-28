Оперативная память Micron Crucial DDR5

Сегодня Micron Crucial объявила о выпуске своей новой памяти DDR5 для настольных ПК, обеспечивающей до 50% более высокую скорость передачи данных по сравнению с памятью DDR4 предыдущего поколения. DDR5 позволяет повысить энергоэффективность, снизив рабочее напряжение до 1,1 вольт. Кроме того, его уникальные особенности позволят в будущем увеличить плотность микросхем с сегодняшних 16 ГБ до 24 ГБ, 32 ГБ и более.

Память Crucial DDR5 для настольных ПК обладает высокой скоростью, необходимой для следующего поколения многоядерных процессоров, но она не только быстрее, чем DDR4, но и лучше. С памятью Crucial DDR5 для настольных ПК ваш компьютер может использовать молниеносные скорости, которые когда-то были возможны только с чрезвычайно производительной памятью
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