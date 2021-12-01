Оперативная память TUF Gaming Alliance T-FORCE DELTA RGB DDR5

Team Group представила свою новую память TUF Gaming Alliance T-FORCE DELTA RGB DDR5, созданную и разработанную в сотрудничестве с ASUS TUF Gaming Alliance. Новая память станет первой в отрасли игровой памятью DDR5 с совместным брендом после запуска совместного хранилища SSD. По словам инженеров Team Group, образцы были отправлены в TUF Gaming для тестирования с будущими материнскими платами DDR5 для обеспечения оптимальной совместимости и надежности. К сожалению, никакой информации о ценах или доступности по всему миру пока не опубликовано.

Игровая память T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5 поддерживает RGB-подсветку по верхним краям и геометрический широкоугольный контур. С добавлением элементов дизайна истребителя-невидимки, улучшающих общий вид, эта новая версия выглядит еще более поразительной, чем когда-либо прежде. TEAMGROUP в сотрудничестве с TUF Gaming Alliance наделили радиатор специальным камуфляжным рисунком, демонстрирующим уникальный игровой стиль бренда TUF, который наверняка станет хитом среди поклонников TUF. Великолепные эффекты RGB игровой памяти T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5 можно синхронизировать с помощью программного обеспечения ASUS Aura, что позволяет геймерам легко создавать собственные настройки освещения. Что касается технических характеристик, память имеет впечатляющую тактовую частоту 6000 МГц и поставляется в комплекте двухканальной памяти 2X16 ГБ.
Комментарии и отзывы TUF Gaming Alliance T-FORCE DELTA RGB DDR5
Samsung завершила разработку первой оперативной памяти LPDDR…
Samsung завершила разработку первой оперативной памяти LPDDRSamsung первой разработала оперативную память LPDDR5x, улучшив скорость и емкость по сравнению с оператив…
KLEVV представила новую оперативную память DDR5…
KLEVV представила новую оперативную память DDR5KLEVV, новый бренд памяти, представленный Essencore, сегодня объявил о последнем дополнении к своей линей…
XPG первыми разогнали DDR5 до 8118 МГц …
XPG первыми разогнали DDR5 до 8118 МГц XPG, быстрорастущий поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, профессионало…
Kingston FURY представляет непревзойдённую производительност…
Kingston FURY представляет непревзойдённую производительностИгровое подразделение Kingston Technology Company, Inc., мирового лидера в области производства памяти…
Тесты производительности DDR5 vs DDR4 с Intel i9-12900K…
Тесты производительности DDR5 vs DDR4 с Intel i9-12900KЕсли вам интересно узнать больше о различиях в производительности между памятью DDR5 и DDR4, работающей н…
Samsung расширяет линейку Green Chip…
Samsung расширяет линейку Green ChipКомпания Samsung объявила о расширении линейки «Green Chip», поскольку пять ее продуктов памяти получили …
ADATA анонсирует модули памяти DDR5-4800 …
ADATA анонсирует модули памяти DDR5-4800 Компания ADATA Technology, производитель высокопроизводительных модулей DRAM, флэш-памяти NAND, мобиль…
JEDEC публикует обновление стандарта DDR5 SDRAM, используемо…
JEDEC публикует обновление стандарта DDR5 SDRAM, используемоАссоциация твердотельных технологий JEDEC, мировой лидер в разработке стандартов для индустрии микроэлект…
Обзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением IntelОбзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением Intel
Лучшая оперативная память DDR4. HyperX Fury HX426C16FB3K2/16Лучшая оперативная память DDR4. HyperX Fury HX426C16FB3K2/16
Обзор ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 (AX4U360038G18A-DT50). Тесты и разгон памятиОбзор ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 (AX4U360038G18A-DT50). Тесты и разгон памяти
Обзор и тесты PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600 (MD32GK2D4360018XRGB). Разгон до 4200 МГцОбзор и тесты PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600 (MD32GK2D4360018XRGB). Разгон до 4200 МГц
Обзор Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000 (R009D408GX2-4000C19A). Тесты и разгон на разных платформахОбзор Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000 (R009D408GX2-4000C19A). Тесты и разгон на разных платформах
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor