Оперативная память TUF Gaming Alliance T-FORCE DELTA RGB DDR5

Team Group представила свою новую память TUF Gaming Alliance T-FORCE DELTA RGB DDR5, созданную и разработанную в сотрудничестве с ASUS TUF Gaming Alliance. Новая память станет первой в отрасли игровой памятью DDR5 с совместным брендом после запуска совместного хранилища SSD. По словам инженеров Team Group, образцы были отправлены в TUF Gaming для тестирования с будущими материнскими платами DDR5 для обеспечения оптимальной совместимости и надежности. К сожалению, никакой информации о ценах или доступности по всему миру пока не опубликовано.

Игровая память T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5 поддерживает RGB-подсветку по верхним краям и геометрический широкоугольный контур. С добавлением элементов дизайна истребителя-невидимки, улучшающих общий вид, эта новая версия выглядит еще более поразительной, чем когда-либо прежде. TEAMGROUP в сотрудничестве с TUF Gaming Alliance наделили радиатор специальным камуфляжным рисунком, демонстрирующим уникальный игровой стиль бренда TUF, который наверняка станет хитом среди поклонников TUF. Великолепные эффекты RGB игровой памяти T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5 можно синхронизировать с помощью программного обеспечения ASUS Aura, что позволяет геймерам легко создавать собственные настройки освещения. Что касается технических характеристик, память имеет впечатляющую тактовую частоту 6000 МГц и поставляется в комплекте двухканальной памяти 2X16 ГБ.