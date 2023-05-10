Оперативная память и SSD потеряют в цене 18%

Аналитическая компания TrendForce сообщает, что цены на DRAM и NAND-флеш-память продолжают снижаться в текущем квартале, несмотря на уже существующие значительные скидки и сокращение производства в отрасли. В целом, ожидается еще одно снижение цен на 18% с начала второго квартала 2023 года, что сделает DDR4 ещё доступнее для пользователей ПК. Однако скидки на накопители будут относиться только к рынкам мобильных устройств и серверов, а не обязательно к SSD для потребителей. Цены снижаются из-за продолжающегося сокращения спроса на эти компоненты в сфере ПК, серверов и мобильных устройств. Отрасль ПК особенно страдает из-за избыточного предложения DDR4, которое не продается в достаточных количествах.

В то же время, рынок серверов страдает от слабого спроса на серверы в целом, что приводит к дальнейшему избытку DDR4 и заставляет поставщиков дополнительно снижать цены. Однако влияние на цены DDR5 будет незначительным, так как доля рынка DDR5 пока остается невеликой. DDR5 всё ещё относительно нова и потребуется время, чтобы полностью заменить DDR4 как основной продукт на новый формат памяти. То же самое относится и к серверной памяти DDR5, но здесь проблемы совместимости с PMIC снижают цены на серверную память DDR5 еще больше. Ситуация немного иная для мобильной DRAM (то есть памяти для смартфонов, планшетов, портативных устройств и так далее). Производители смартфонов фактически скорректировали свои запасы памяти и избавились от излишков DRAM. Однако, несмотря на это, давление на запасы поставщиков всё ещё остается высоким.
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