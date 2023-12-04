Оперативная память подорожала на 20%…

И теперь издание Taiwan Business Times сообщает, что после сокращения производства цены на память выросли достаточно существенно — DDR5 подорожала на 15-20%, DDR4 на 10-15%, а DDR3 — на 10%. Повышение цен оказалось выше, чем изначально предсказывалось, особенно для памяти текущего и нового поколений, которые пользуются наибольшим спросом. Кроме того, в настоящее время отрасль оперативной памяти находится в в так называемом переходном этапе, поскольку потребители медленно и уверенно переходят от стандарта DDR4 к DDR5. Кроме того, спрос на чипы памяти также остается довольно высоким благодаря притоку технологий на базе искусственного интеллекта, для которого нужно много производительных систем и мощностей. Так что в будущем цены на память существенно подрастут, что скажется в том числе на стоимости планок ОЗУ для ПК.