Оперативная память подорожала на 20%

Источники сообщают, что эффект от сокращения производства чипов памяти начал проявляться на рынках массового потребления, поскольку цены на память DDR5 резко выросли. После нескольких финансовых кварталов, когда крупные производители теряли миллиарды долларов, индустрия чипов памяти откатилась на несколько процентов назад, оказавшись в переломном состоянии. Лидеры отрасли вроде Samsung, Micron и SK Hynix, решили существенно сократить объёмы производства чипов памяти в попытке изменить ситуацию ситуацию на рынке, что потенциально приведёт к существенному уменьшению запасов чипов памяти на складах производителей.

И теперь издание Taiwan Business Times сообщает, что после сокращения производства цены на память выросли достаточно существенно — DDR5 подорожала на 15-20%, DDR4 на 10-15%, а DDR3 — на 10%. Повышение цен оказалось выше, чем изначально предсказывалось, особенно для памяти текущего и нового поколений, которые пользуются наибольшим спросом. Кроме того, в настоящее время отрасль оперативной памяти находится в в так называемом переходном этапе, поскольку потребители медленно и уверенно переходят от стандарта DDR4 к DDR5. Кроме того, спрос на чипы памяти также остается довольно высоким благодаря притоку технологий на базе искусственного интеллекта, для которого нужно много производительных систем и мощностей. Так что в будущем цены на память существенно подрастут, что скажется в том числе на стоимости планок ОЗУ для ПК.