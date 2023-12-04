Оперативная память подорожала на 20%

Источники сообщают, что эффект от сокращения производства чипов памяти начал проявляться на рынках массового потребления, поскольку цены на память DDR5 резко выросли. После нескольких финансовых кварталов, когда крупные производители теряли миллиарды долларов, индустрия чипов памяти откатилась на несколько процентов назад, оказавшись в переломном состоянии. Лидеры отрасли вроде Samsung, Micron и SK Hynix, решили существенно сократить объёмы производства чипов памяти в попытке изменить ситуацию ситуацию на рынке, что потенциально приведёт к существенному уменьшению запасов чипов памяти на складах производителей.

И теперь издание Taiwan Business Times сообщает, что после сокращения производства цены на память выросли достаточно существенно — DDR5 подорожала на 15-20%, DDR4 на 10-15%, а DDR3 — на 10%. Повышение цен оказалось выше, чем изначально предсказывалось, особенно для памяти текущего и нового поколений, которые пользуются наибольшим спросом. Кроме того, в настоящее время отрасль оперативной памяти находится в в так называемом переходном этапе, поскольку потребители медленно и уверенно переходят от стандарта DDR4 к DDR5. Кроме того, спрос на чипы памяти также остается довольно высоким благодаря притоку технологий на базе искусственного интеллекта, для которого нужно много производительных систем и мощностей. Так что в будущем цены на память существенно подрастут, что скажется в том числе на стоимости планок ОЗУ для ПК.
SK Hynix заняла 35% рынка DRAM…
Согласно информации аналитического агентства Business Korea, доля компании SK Hynix на рынке памяти DRAM …
Цены на оперативную память резко возросли…
Примерно в начале прошлого года появились очень хорошие новости о том, что цены на чипы для оперативной п…
T-Force представила очень стильную память DDR5 XTREEM…
Достаточно известный на рынке геймерских компонентов бренд T-Force (входит в состав компании Team Group) …
Samsung создаёт новую память на 300 слоёв…
Компания Samsung, которая является ведущим производителем чипов памяти на рынке, официально заявила, что …
Samsung повышает цены на чипы памяти до 20%…
Появилась весьма интересная информация о том, что компания Samsung планирует значительно повысить цены на…
Samsung представила оперативную память LPCAMM…
Сегодня Samsung официально сообщила, что она разработала серию модулей памяти с низким энергопотреблением…
Обзор и тесты оперативной памяти T-Force Delta RGB DDR5-6000…
Оперативная память DDR5 сейчас стала негласным стандартом для рабочих и игровых сборок. И для нее вместе …
Оперативная память подорожала на 20%…
Источники сообщают, что эффект от сокращения производства чипов памяти начал проявляться на рынках массов…
Обзор и тесты оперативной памяти T-Force Delta RGB DDR5-6000 32GB FF4D532G6000HОбзор и тесты оперативной памяти T-Force Delta RGB DDR5-6000 32GB FF4D532G6000H
Обзор T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5. Оперативная память для ноутбуков и мини-ПК FLBD532G5200HC38DC-S01Обзор T-Force VULCAN SO-DIMM DDR5. Оперативная память для ноутбуков и мини-ПК FLBD532G5200HC38DC-S01
Обзор и тесты KINGSPEC DDR4-3200 16GB (KS3200D4P13516G)Обзор и тесты KINGSPEC DDR4-3200 16GB (KS3200D4P13516G)
Обзор Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600. Тесты и разгон оперативной памяти SP032GXLZU360Обзор Silicon Power Xpower Turbine DDR4-3600. Тесты и разгон оперативной памяти SP032GXLZU360
Обзор NETAC Shadow II DDR4-3600 (NTSWD4P36DP-16K). Тесты оперативной памяти с Core i5 13400Обзор NETAC Shadow II DDR4-3600 (NTSWD4P36DP-16K). Тесты оперативной памяти с Core i5 13400
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor